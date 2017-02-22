Москва, 22 февраля, 2017, 16:43 — ИА Регнум. В составе Вооруженных сил Российской Федерации созданы Войска информационных операций. Об этом сегодня, 22 февраля заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая в Государственной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Полевые пункты управления на СКШУ армии РФ

В Госдуме Шойгу был задан вопрос о необходимости воссоздания управления, которое занималось контрпропагандой. На это министр обороны ответил, что в составе Вооруженных сил РФ уже созданы Войска информационных операций, что, по словам Шойгу, гораздо эффективнее.

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной», — пояснил Шойгу.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что ряд вызовов безопасности и обороне перенесен в киберпространство. Информационная война стала неотъемлемой составной частью общего противоборства между странами.

Именно исходя из этих соображений и было принято решение о создании Войск информационных операций, которые нацелены на защиту интересов национальной обороны, пояснил Шаманов.

Создание этих войск идет на фоне нарастающего давления на Россию со стороны военного блока НАТО. Стратеги Североатлантического альянса уделяют существенное внимание информационной войне против России, как части стратегии сдерживания РФ.

Так в 2015 году в Риге (Латвия) был создан Центр стратегических коммуникаций военного блока НАТО. В задачу этого центра прежде всего входит борьба с «российской пропагандой».