Чебоксары, 22 февраля, 2017, 19:38 — ИА Регнум. В Чувашии внедряют инициативное бюджетирование: жителям предлагают самим определить, какие объекты необходимо построить или отремонтировать в первую очередь. На реализацию инициатив граждан в 2017 году выделяется из бюджета республики 75 млн рублей. Власти рассчитывают на активность населения в этой работе, обещая при необходимости увеличить финансирование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев

Сегодня, 22 февраля, на заседании Кабинета министров был одобрен проект постановления правительства «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» (инициативное бюджетирование). Глава Минфина Чувашии Светлана Енилина сообщила, что на его реализацию в бюджете республики предусмотрено 75 млн рублей. В том числе 50 млн рублей направят на проекты в сфере социальной инфраструктуры и инженерной коммуникации (строительство, реконструкция, ремонт), 25 млн рублей — на проекты в сфере дорожного хозяйства.

«Это объекты электро-, тепло-, газо‑ и водоснабжения, объекты благоустройства на придомовых территориях. Также возможно за счёт данного проекта обеспечить уличное освещение и провести реконструкцию объектов сбора ТБО. Кроме того, можно использовать финансовые ресурсы на развитие объектов социально-культурной сферы: на ремонт Домов культуры, школ, детских, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Проекты будут отбираться на конкурсной основе. Общая стоимость одного проекта не должна превышать 5 млн рублей. «Стоимость была определена, исходя из стоимости установки во дворе хоккейной коробки. В эту же сумму укладываются затраты на ремонт водобашен, что всегда актуально для сельских населенных пунктов. В эту сумму укладывается строительство 500 метров асфальтированной дороги», — пояснила министр финансов.

Основным условием проведения конкурсного отбора является участие населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Среди критериев оценки — вклад участников проекта в его финансирование, социальная и экономическая эффективность, степень участия населения в определении и решении проблемы.

Главными распорядителями бюджетных средств назначены Минсельхоз (сельские районы) и Минстрой (городские округа). На вопрос главы Чувашии Михаила Игнатьева о том, «как будете зажигать сердца жителей сельских районов», министр сельского хозяйства Сергей Артамонов заверил, что работа уже идёт. Готовность выразил и министр строительства Владимир Михайлов, сообщив, что проекты в рамках инициативного бюджетирования «увязываем с нашей программой «ЖКХ и городская среда» и что «уже есть готовые работы в этом направлении».

В продолжение темы лидер чувашских единороссов, вице-спикер Госсовета Николай Малов выделил «главный момент» в рамках инициативного бюджетирования — «что мы даём возможность инициировать это снизу». «Считаю, что это найдёт поддержку и первый шаг будет удачным», — был бодр парламентарий.

— Сумеете поджигать своих товарищей? — поинтересовался Михаил Игнатьев.

— Поджигать не будем, но настраивать будем, — поправив главу республики, заверил единоросс.

Михаил Игнатьев ещё раз подчеркнул, что «зажигать надо сердца». И акцентировал внимание на то, что сумма на реализацию инициатив граждан может быть увеличена. «Но если проектов не будет, на этой сумме остановимся в этом году. На следующий год будем предусматривать другую сумму», — сказал глава Чувашии.