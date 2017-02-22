Москва, 22 февраля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Войска информационных операций созданы в Вооруженных силах РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в Госдуме, отвечая на выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего возродить седьмое управление Генштаба.

Советский плакат. 1948

«Четыре года как создано, правда, оно не седьмое называется, а немножко по-другому», — отметил Шойгу.

«Плюс к этому за это время созданы Войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее всего того, что вы здесь называли, направление, которое называлось контрпропагандой», — сообщил министр.

«Потому что пропаганда должна быть тоже такой умной, грамотной и эффективной», — добавил он.

Жириновский предложил вернуть седьмое управление Генштаба. «Сейчас нужна спецпропаганда, чтобы не только знать армию противника, но и подготовиться к работе с населением», — рассуждает он.