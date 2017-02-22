Брянск, 22 февраля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Брянский машиностроительный завод закончил конструирование первого в России трехсекционного магистрального тепловоза 3ТЭ25К2М, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия. В марте 2017 года тепловоз отправится в пробег протяженностью пять тысяч километров. После этого он будет направлен на Байкало-Амурскую магистраль для испытаний в реальных условиях и дальнейшей эксплуатации.

Ukbmz.ru Первый в России трехсекционный магистральный тепловоз

В качестве двигателя в тепловозе используется дизель с повышенными мощностными характеристиками. Мощность одной секции составляет 3100 кВт.

«Тепловоз 3ТЭ25К2М сконструирован специально для эксплуатации на Байкало-Амурской магистрали, где планируется организовать непрерывное движение тяжелых составов весом до 7100 тонн по маршруту Таксимо — Тында — Новый Ургал — Комсомольск — Советская Гавань, общей протяженностью более 2800 км в одну сторону», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2016 года Брянский машиностроительный завод презентовал опытный образец маневрового тепловоза ТЭМ28 с электрической передачей переменно-постоянного тока. Кроме того, в 2014 году на заводе был выпущен первый в России грузовой магистральный двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока c коллекторными тяговыми электродвигателями 2ТЭ25КМ. Российская машина стала модифицированным аналогом тепловоза 2ТЭ25, который выпускался на Луганском тепловозостроительном заводе.