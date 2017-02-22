Ереван, 22 февраля, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 27−28 февраля с рабочим визитом посетит Брюссель. Как пишут сегодня, 22 февраля, армянские СМИ, основной темой переговоров в Брюсселе станет новое рамочное соглашение с Европейским союзом, которое практически готово к парафированию.

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Есть также сведения, что в столице Бельгии ожидается или подписание рамочного соглашения Армения — ЕС, или же будет принято совместное заявление по этому поводу.

«После окончательного завершения обсуждений по нескольким остающимся нерешенными вопросам документ будет также представлен государствам — членам ЕС. Причем уже заметно, что против парафирования соглашения с ЕС на этот раз не выступает Россия, поскольку документ будет представлять собой лишь свод добрых пожеланий и ничего другого», — отмечает газета «Жоховурд».

20 февраля пресс-служба МИД Армении сообщила, что министр иностранных дел Эдвард Налбандян провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Глава МИД Армении и верховный представитель ЕС коснулись подготовительных работ намеченного на днях визита президента Армении в Брюссель.

«Эдвард Налбандян и Федерика Могерини обсудили ход переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Европейским союзом, обоюдно выразив надежду, что в скором будущем будет возможным завершить переговоры», — говорится в сообщении.

24 января на пресс-конференции в Ереване руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский заявил, что Евросоюз рассчитывает, что сформировавшаяся в отношениях Армения — Европейский союз позитивная динамика сохранится, а сотрудничество будет поднято на новый уровень. По его словам, и Ереван, и Брюссель «проводят очень непростую работу», и участники переговоров «очень близки к заключению соглашения Армения — ЕС».

«Если все пойдет удачно, то доведение переговоров до завершения к концу 2017 года будет значительным событием. Мы также рассчитываем, что будут уточнены приоритеты партнерства. Данные приоритеты будут закреплены в политически обязательном документе, которым будут определены приоритеты ЕС в рамках политики соседства. И мы обсудим основные пути нашего сотрудничества», — сказал Петр Свитальский.

Он добавил, что заключение данного рамочного соглашения придаст новое качество отношениям Армения — ЕС.

18 января в Ереване состоялся восьмой раунд переговоров по формированию новой правовой базы отношений между Арменией и Европейским союзом. Согласно пресс-службе МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены главы соглашения, касающиеся политических вопросов, а также общих, институциональных и заключительных положений. Сторонам удалось прийти к взаимопониманию по ряду вопросов.

Подводя итоги переговоров, стороны также обменялись информацией и о результатах обсуждений глав, посвященных секторальным и торговым вопросам, и согласовали сроки следующего раунда переговоров, который состоится в Брюсселе.

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В интервью Deutsche Welle, записанном 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, глава МИД Армении Эдвард Налбандян рассказал о планах по ассоциации с ЕС и о том, что дало Армении членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

На вопрос о том, не возражает ли официальная Москва против того, чтобы Армения подписала соглашение с ЕС, Налбандян ответил: «Вы знаете, у нас не было такого в наших стратегических союзнических отношениях с Россией, чтобы мы предпринимали что-то такое, что не соответствовало развитию двусторонних отношений с нашими союзниками, партнерами, стратегическими партнерами, поэтому я не думаю, что какие-то возражения могли быть, есть или могут быть».

На замечание ведущей о том, что прошлое соглашение об ассоциации Армении не удалось подписать, и это совпало с визитом президента Армении в Россию, армянский министр пояснил: «Ну, это не совсем так. Потому что речь шла о том, что мы вели переговоры с ЕС и практически находились на завершающем этапе по ассоциированному сотрудничеству с Евросоюзом. Одновременно мы всегда заявляли, что Армения хотела бы быть в Таможенном союзе, а впоследствии, когда шло дело к созданию ЕАЭС, мы всегда говорили, мы хотим быть и в этом союзе. Однако были не то чтобы возражения, я объяснял, что это трудно сделать, поскольку у нас нет общих границ. И быть в одном Таможенном союзе, не имея общих границ, просто невозможно. Была создана соответствующая рабочая группа экспертов, которые изучили ситуацию и пришли к выводу, что нет, все-таки это возможно — участие Армении и в Таможенном союзе, и в создаваемом тогда ЕАЭС».

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Переговоры между Арменией и Европейским союзом о Соглашение об ассоциации велись с 2009 года, однако документ так и не был подписан. В сентябре 2013 года, после переговоров президентов Армении и России Серж Саргсян неожиданно заявил, что Армения намерена присоединиться к инициированному Россией Евразийскому экономическому союзу, что автоматически исключило подписание Соглашения об ассоциации. Документ предполагал не только политические отношения нового уровня, но также и создание зоны свободной торговли. Официальный Ереван неоднократно выражал готовность к углублению сотрудничества с ЕС в различных областях, однако с учетом обязательств, которые Армения взяла на себя, став членом Евразийского союза.