Сеул, 22 февраля, 2017, 16:18 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи зафиксировали вспышку птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме в юго-западном районе страны, сообщает 22 февраля Reuters.

Torange.biz Домашняя птица

Вспышка обнаружена в провинции Чолла-Намдо на птицеферме уезда Хэнам, который расположен в 390 километрах к юго-западу от Сеула. Около 23 тыс. уток были отбракованы, согласно заявлению министерства сельского хозяйства Южной Кореи.

В настоящий момент также проводят проверку сообщения о возможной вспышке вируса H5N8 на птицеферме в центральной части страны.

Напомним, первый случай вируса H5N6 был зарегистрирован в ноябре прошлого года. К настоящему моменту уже отбраковано более 33 млн домашних птиц, почти одна пятая часть от общего поголовья птиц.