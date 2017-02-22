Симферополь, 22 февраля, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Следком в Крыму передаёт в суд дело в отношении двоих лидеров организованной преступной группы «Башмаки», совершивших ряд тяжких преступлений на полуострове в 1990-е годы. ОПГ занималась рэкетом и убийствами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оперативная фотосъемка Крым. Задержание преступной группы Башмаки, орудовавшей в 1993-1999 годах.

«В 1990-х годах члены банды, которую возглавляли обвиняемые, занимались вымогательством у предпринимателей денежных средств за осуществление якобы их охраны от посягательств иных преступных группировок, также ими были совершены убийства 15 человек. На вооружении «Башмаков» имелось большое количество огнестрельного и холодного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ. При нападениях члены банды действовали с особой жестокостью, применяли к потерпевшим пытки и истязания, лишали их жизни, завладевали их индивидуальным имуществом», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела правоохранительными органами Украины к уголовной ответственности удалось привлечь более трех десятков исполнителей и рядовых членов банды, однако доказать вину главарей ОПГ украинским правоохранителям не удавалось на протяжении почти 10 лет.

Следствие проанализировало более 200 томов уголовных дел, находящихся в производстве и архивах судебных органов, к материалам дела приобщили более сотни процессуальных документов, касающихся лидеров банды, крымские правоохранители провели более 20 судебных экспертиз, нашли и допросили потерпевших и свидетелей преступлений 20-летней давности.

«На территории полуострова установлены и допрошены более 80 лиц, имеющих отношение к преступной деятельности банды. В результате проведенных мероприятий были получены неопровержимые доказательства причастности лидеров банды к совершенным преступлениям», — сообщили в Следкоме.

Лидеров ОПГ обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 209 УК РФ («Бандитизм»), пунктами «а», «д», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью организованной группой»), частью 3 статьи 30, пунктами «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), а также частью 3 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, совершенные организованной группой»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы задержали в Крыму вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Николая Кожухаря и первого вице-президента Федерации бокса Республики Крым Александра Данильченко. В 90-е годы прошлого века именно Кожухаря и Данильченко в криминальном мире считали лидерами ОПГ «Башмаки» после того, как от пули киллера в 1994 году погиб основатель банды Виктор Башмаков. Всего, по различным данным, в ОПГ входило более 1000 человек.

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