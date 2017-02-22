Саратов, 22 февраля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области возбуждены два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору») в отношении трех граждан РФ и двух граждан Таджикистан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс) George Hodan Арест

Жители области были задержаны сотрудниками УФСБ с поличным при попытке незаконной продажи оружия и боеприпасов в ходе оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка». Подозреваемые на месте добровольно выдали самодельно изготовленный пистолет калибра 9 мм, 27 пригодных для производства выстрелов патронов к нему и 2 гранаты Ф-1 с запалами. В дальнейшем, при обыске по месту жительства одного из фигурантов уголовного дела были обнаружены и изъяты пистолет барабанного типа, 65 патронов калибра 9 мм, 2 гранаты Ф-1, 2 запала УЗРГМ-2 и отдельно хранящиеся самодельно изготовленные комплектующие к револьверам.

В настоящее время граждане Таджикистана и один россиянин находятся под стражей, еще двое фигурантов — под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное по ч. 2 ст. 222 УК РФ, — лишение свободы сроком до 6 лет, а по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ — до 8 лет.