Москва, 22 февраля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Законопроект о господдержке кинематографии Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

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Устанавливается обязательность субтитрирования (дублирование для зрителей с нарушением слуха звуковой дорожки кинофильма или телепередачи) и тифлокомментирования (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений) полнометражных национальных фильмов, создаваемых в художественной или анимационной форме, производство и прокат которых осуществляются при государственной поддержке.

Кроме того, с 1 января 2018 года демонстраторы фильмов обязаны обеспечивать условия доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных фильмов в соответствии с правилами, утверждаемыми Минкультуры России по согласованию с Минтрудом России.