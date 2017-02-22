Владимир, 22 февраля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области началась доследственная проверка по факту смерти двух человек от отравления бытовым газом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Трагедия произошла 21 февраля в Муроме. Квартира была оборудована газовым котлом.

(сс) akiragiulia Газовый водонагреватель

По данным пресс-службы, в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее брат и его семья в течение дня не отвечают на звонки. Полиция выехала по адресу, где проживал мужчина. В квартире полицейские обнаружили трех человек — 63-летний мужчина и его 55-летняя жена были уже мертвы, их 29-летний сын находился без сознания. Он был доставлен в больницу, сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области 10 января было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») по факту смерти двух мужчин от отравления газом. В квартире погибших также была газовая колонка, на которой в момент утечки не сработала система защиты.

Отравление газом было зарегистрировано также в ноябре 2016 года в Гороховце. Тогда погибли 45-летний мужчина и 42-летняя женщина.