Бухарест, 22 февраля, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Встреча главы МИД Румынии Теодора Мелешкану с послом России в Бухаресте Валерием Кузьминым стала поводом для очередного всплеска антироссийской истерии в румынских СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, румынские журналисты обратили внимание на то, что пресс-релизы о встрече румынского МИДа и посольства России отличаются по содержанию и тональности: румынское ведомство сделало упор на то, что Мелешкану попросил российскую сторону воздержаться от «неадекватной риторики» по поводу размещения в Румынии американской ПРО, в то время как в посольстве сообщили о возможности активизации диалога и нормализации отношений между двумя странами по самым различным направлениям.

Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533

«Констатирована обоюдная заинтересованность в сохранении и использовании имеющихся возможностей для активизации прагматичного диалога и сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорилось в сообщении о встрече пресс-службы посольства РФ.

Российский посол в интервью ТАСС назвал беседу с главой МИД Румынии «очень позитивной, очень насыщенной». «Мы были едины в понимании необходимости активизации дипломатического диалога между нашими странами в дополнение к тем в общем-то регулярным контактам, которые имеются на таких международных площадках как ООН, организация Черноморского экономического сотрудничества и многих других», — сказал он.

На ближайшей повестке дня, отметил Кузьмин, находится подписание трех важных документов о сотрудничестве в области культуры, образования, СМИ, спорта, молодежи и туризма. «Мы высказались за скорейшее назначение сопредседателей российско-румынской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, поддержали идею проведения в Москве этой весной бизнес-форума предпринимателей двух стран», — сказал российский дипломат.

«При обсуждении важности двусторонних культурно-гуманитарных связей была отмечена приближающаяся большая дата — 140-летие установления дипломатических отношений между Россией и королевством Румынии», — добавил он.

«В целом это был очень полезный обмен мнениями, который создает основу для дальнейшего движения вперед, — подчеркнул в заключение Кузьмин. — Я увидел настрой и открытость к прагматичному диалогу, взаимовыгодному сотрудничеству, который меня обрадовал».

После появления пресс-релиза посольства румынские СМИ разразились новостями с заголовками вроде «Посольство России объявляет о масштабной разморозке отношений с Румынией. О чем не сказал Мелешкану после встречи с Кузьминым» (цитата по ИА Hotnews).

Самому Мелешкану даже пришлось выступать с оправданиями на этот счет. Он заявил, что на встрече с Кузьминым не подписывал никакого протокола с посольством Российской Федерацией. «Речь идет об идеях, темах, которые посольство России хотело бы рассмотреть в предстоящий период», — сказал румынский министр.

Он добавил, что на встрече, которую он провел с Кузьминым, данные протоколы даже не обсуждались. «Есть определенные темы, которые посол России считает возможными для рассмотрения в будущем. (…) Они говорят в целом о темах, которые должны приниматься во внимание», — объяснил Мелешкану.

В свою очередь, председатель Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану заявил, что отношения Румынии с Россией не то чтобы заморожены, однако «их развитие в определенной степени заторможено». «Насколько мне известно, и я это проверил, МИД опубликовал сообщение, в котором указал основные моменты дискуссии. (…) Посол России дал другое сообщение. Но я скажу вам кое-что: я не могу сказать, что отношения между Румынией и Россией были заморожены. Эти отношения, на мой взгляд, обладают определенной степенью торможения, которую мы поддерживаем, чтобы как всегда быть святее папы римского», — сказал Тэричану.

Он подчеркнул, что не обсуждал с Теодором Мелешкану его встречу с послом России в Бухаресте. «Я почитал некоторые сигналы в прессе, которые считаю не вполне адекватными. Как министр иностранных дел, Теодор Мелешкану обязан встречаться с послами стран, аккредитованными в Бухаресте. Это первое. Во-вторых, Россия это не просто одна из стран. Это одна из великих держав в мире, и это вполне естественно, и даже более того, является обязательной, его встреча и с послом России», — добавил глава Сената.