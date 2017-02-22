Калуга, 22 февраля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 22 февраля на заседании городской Думы вручил почётный знак «За личный вклад в развитие Калуги» генеральному директору ОАО «КАДВИ» Юрию Лейковскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Александр Иванов вручил почётный знак генеральному директору ОАО «КАДВИ» Юрию Лейковскому,

Лауреат Государственной премии СССР Юрий Александрович Лейковский трудится на Калужском моторостроительном заводе с 1967 года, пройдя путь от механика до генерального директора. Он принимал активное участие в освоении серийного производства нового типа газотурбинного двигателя.

«Юрий Александрович внёс значительный вклад в развитие социальной инфраструктуры города, — отметил Александр Иванов. — Под его руководством были построены пионерский лагерь «Звёздный», хирургический корпус больницы №3, кардиологический корпус поликлиники «Сосновая роща», две школы, шесть детских садов, девять общежитий, жилые микрорайоны в районе улиц Труда и посёлка Терепец. Сегодня мы отдаём должное его таланту конструктора и организатора производства и благодарим за многолетний труд на благо города.

Ранее заслуги Юрия Лейковского уже были отмечены на областном и городском уровне: он был медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» I степени и удостоен звания «Почётный гражданин города Калуги».