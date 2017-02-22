Севастополь, 22 февраля, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко — достойная и авторитетная кандидатура на пост губернатора Севастополя. Вместе с тем, появившаяся в СМИ информация о возможном участии командующего ЧФ на выборах — это провокационный вброс определенной политической группы. Такое мнение высказал политический обозреватель, бывший пресс-секретарь губернатора Севастополя Игорь Долгополов.

Светлана Иванова ИА REGNUM Командующий Черноморским флотом РФ Александр Витко и врио губератора Севастополя Дмитрий Овсянников

«Александр Витко — достойная и авторитетная кандидатура на пост губернатора Севастополя — командующий Черноморским флотом, без которого возвращение Севастополя в Россию было бы не возможным. Без поддержки ЧФ России Севастополь мог бы стать «Донбассом», — заявил Долгополов.

В случае если бы командующий принял участие в выборах, то у него был бы реальный шанс победить: Витко пользуется авторитетом на флоте и у севастопольцев, считает эксперт.

«Но я убежден, что сам Александр Викторович даже и не думал о том, чтобы идти в губернаторы. Тем не менее, если будет определенная воля министра обороны Сергея Шойгу, согласованная с Кремлем, то Витко пойдет в губернаторы. Пойдет и победит», — сказал собеседник агентства.

С другой стороны, полагает эксперт, информация о возможном участии Витко в предстоящих выборах — ни что иное, как «вброс» определенной политической группы, преследующий одновременно две цели.

«Во-первых, «подсказать» министерству обороны, мол: «А почему бы и нет, учитывая обширные интересы Минобороны в Севастополе? Свою преданность России и Севастополю Витко доказал на деле, — говорит Долгополов. — Второе — это некая провокация, которая должна напугать определенный политический клан, который видит себя или своих протеже в губернаторском кресле».

«А волноваться перед реальными перспективами победы Александра Витко, как я уже сказал выше, повод есть. Победа Витко означает конец империи политических интриг и скандалов Алексея Чалого», — заключил политический обозреватель.

Ранее издание «Новый День» со ссылкой на собственные источники, близкие к партии власти, сообщило, что Витко может стать кандидатом в губернаторы Севастополя от партии «Единая Россия» из-за отсутствия в городе реальных политических тяжеловесов.

По мнению члена партии «Справедливая Россия» Евгения Дубовика, Александр Витко может стать достойным губернатором Севастополя, его кандидатуру могут поддержать горожане, учитывая «всенародную любовь севастопольцев к Черноморскому флоту», а также личность самого Витко — он «грамотный руководитель и прекрасно владеет ситуацией в городе», — цитирует Дубовика «Крыминформ».

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