Ярославль, 22 февраля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Ярославское УФАС посчитало незаконным содействие региональных властей акционерному обществу «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в антимонопольной службе. Как сообщало ранее ИА REGNUM, управляющие компании города Рыбинска обратились в ведомство с жалобой на то, что им навязывают договор АО «ЯрОблЕИРЦ», причем занимаются этим сотрудники и представители регионального правительства.

Герб ФАС

«В ходе рассмотрения заявлений управляющих компаний о нарушении антимонопольного законодательства со стороны органов власти установлено, что в декабре 2016 года с электронной почты департамента ЖКК Ярославской области ( с 20.12.16 функции органа переданы департаменту ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов ЯО) в адрес администрации городского округа город Рыбинск было направлено письмо с проектом договора об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги, подлежащего заключению с АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» (далее — АО «ЯрОблЕИРЦ»), и просьбой содействия в направлении данного договора всем управляющим организациям, осуществляющим деятельность в г. Рыбинске. В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» органам государственной власти запрещается осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», — говорится в сообщении Ярославского УФАС.

По итогам рассмотрения Департаменту ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области направлено предупреждение со следующими требованиями:

— отзыв писем, направленных в администрацию городского округа город Рыбинск с указанием на необходимость оказания содействия в заключении договора об организации расчетов за жилищно-коммунальные услуги управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями с АО «ЯрОблЕИРЦ»;

— проведение организационных мероприятий с должностными лицами департамента, направленных на прекращение практики направления подобного рода писем.

«Согласно части 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения законодательства антимонопольный орган принимает решение о возбуждении дела. При этом отмечу, что на данный момент информации о заключении договоров с ЯрОблЕИРЦ на территории города Рыбинска не имеется», — сказал руководитель УФАС по Ярославской области Алексей Ширков.