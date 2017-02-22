Калуга, 22 февраля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, в Калуге состоялось очередное заседание городской Думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутатами признано утратившим силу постановление городской Думы «Об утверждении правил по обращению с отходами», в связи с тем, что вопросы обращения с ТКО переданы на региональный уровень. Депутат Яков Казацкий выступил с предложением существенно ужесточить штрафы за организацию несанкционированных свалок.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании городского парламента.

Как сообщил депутатам городской голова Калуги Константин Горобцов, для ужесточения штрафов необходимо внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В связи с этим, было решено рассмотреть вопрос о разработке соответствующей законодательной инициативы и обсудить его с депутатами Законодательного собрания и депутатами Государственной думы от Калужской области.

Вновь образованным улицам были присвоены наименования в честь ветеранов Великой Отечественной войны и войны в Афганистане: Андрея Алешина, Василия Стригунова, Бориса Литвинчука, Петра Тарасова и Владимира Козлова. Наименование сквер имени И.В. Болдина было присвоено новому скверу, обустроенному на одноименной улице летом 2016 года.

«Неоднократно в наш адрес поступали обращения от краеведов и неравнодушных жителей, сетовавших на «безликие» наименования новых улиц, таких как Сиреневая, Дружная, Цветущая, — отметил Александр Иванов. — Предложения по наименованию поступают в первую очередь от жителей, проживающих на этих улицах, тем более отрадно, что сегодня мы утвердили названия новых улиц, посвященные нашим землякам — героям Великой Отечественной и войны в Афганистане. Надеюсь, что в дальнейшем всё больше новых улиц Калуги будут получать имена наших прославленных земляков, а молодое поколение будет знать их и чтить их память».