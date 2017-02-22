Чебоксары, 22 февраля, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Чувашии меняют норму потребления продуктов в структуре потребительской корзины. В результате величина потребительской корзины «в целом» уменьшится, что позволит сэкономить на социальных выплатах и пособиях для малоимущих граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект закона был представлен на рассмотрение Кабинета министров Чувашии сегодня, 22 февраля.

ИА REGNUM В потребительской корзине предлагают снизить норму потребления мяса на 4 кг

Напомним, что на основании величины потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум населения и оказывается социальная помощь. Чем выше данный показатель — тем больше граждан могут рассчитывать на господдержку, число которых в кризис растёт. Как следствие — растут и бюджетные расходы. В августе 2016 года глава Чувашии Михаил Игнатьев, недовольный высокой величиной «корзины», признав, что «в конечном счёте не просчитали, что может произойти», дал поручение внести изменения в «соответствующий закон, который мы принимали».

Читайте также: В Чувашии решают, как ещё можно сэкономить на малоимущихЗаконопроект о внесении изменений в закон «О потребительской корзине Чувашской Республики» был представлен 22 февраля главой Минтруда региона Сергеем Димитриевым. В министерстве предлагают изменить нормы потребления ряда продуктов, входящих в структуру потребительской корзины, сославшись на «научные рекомендации, которые сделаны правительством» РФ. По словам министра, «практически все субъекты придерживаются этой потребительской корзины, кроме Татарстана», где величина потребительской корзины ниже: было отмечено, что это связано с тем, что из мясопродуктов исключена баранина, а из фруктов — виноград.

«Нормы потребления (в Чувашии) приводятся в соответствии с постановлением Российской Федерации, где эти нормы прописаны. То, что установлено правительством Российской Федерации, обосновано на научных рекомендациях, фактических объёмах потребления и объективных различиях потребления продуктов с учётом климатических условий», — пояснил министр труда и социальной защиты.

В Минтруде Чувашии предлагают увеличить нормы потребления картофеля и овощей, снизить — кондитерских изделий. Также предлагается уменьшить норму потребления в позиции «Мясопродукты».

«Трудоспособное население»: если у нас было 62 кг, то мы оставляем 58,5 кг — уменьшаем в соответствии с методическими рекомендациями. В графе «Пенсионеры» тоже на аналогичные цифры. В графе «Дети» уменьшаем тоже где-то на 4 кг. И в позиции «Молоко, молокопродукты» увеличиваем на 3,8 кг», — сказал Сергей Димитриев.

«Здесь, конечно, можно спорить — больше мяса потреблять, меньше мяса потреблять. Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день есть научные рекомендации, которые сделаны правительством Российской Федерации и считаем целесообразным придерживаться этих рекомендаций», — подчеркнул руководитель министерства. По его слова, в результате «стоимость потребительской корзины уменьшится в целом примерно на 50 рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, структуру потребительской корзины в Чувашии в последний раз меняли в 2013 году, заявляя и прогнозируя, что доходы населения будут расти, и жители будут лучше питаться — в частности, потреблять больше мяса и молока. В структуре потребительской корзины, состоящей из 11 продуктов питания, данные товары являются одними из наиболее затратных. Что касается мяса, то рекомендованная регионам минимальная норма потребления составляет 58 кг в год, в Чувашии тогда установили на уровне 62,5 кг. Для сравнения, в Мордовии — 58,5 кг, в Саратовской области — 70 кг.

Сергей Димитриев отметил, что «по калорийности остаётся примерно всё то же самое». И предложенный проект закона «прошёл общественное обсуждение».

«С точки зрения стоимости, с точки зрения расчётов, конечно, надо ещё раз посмотреть», — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев, напомнив, что «все социальные выплаты, субвенции увязаны у нас с этими показателями».

Отметим, что 22 февраля на заседании правительства Чувашии также установили новую величину прожиточного минимума на душу населения. В IV квартале 2016 года по сравнению с данными III квартала 2016 года показатель снизился на 0,4% и составил 8346 рублей. В абсолютном выражении снижение составило 30 рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии оптимизировали социальные бюджетные расходы, ужесточив условия получения льгот и вводя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, коснулись условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.