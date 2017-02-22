В Чувашии хотят сэкономить на малоимущих за счёт потребительской корзины
Чебоксары, 22 февраля, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В Чувашии меняют норму потребления продуктов в структуре потребительской корзины. В результате величина потребительской корзины «в целом» уменьшится, что позволит сэкономить на социальных выплатах и пособиях для малоимущих граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект закона был представлен на рассмотрение Кабинета министров Чувашии сегодня, 22 февраля.
Напомним, что на основании величины потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум населения и оказывается социальная помощь. Чем выше данный показатель — тем больше граждан могут рассчитывать на господдержку, число которых в кризис растёт. Как следствие — растут и бюджетные расходы. В августе 2016 года глава Чувашии Михаил Игнатьев, недовольный высокой величиной «корзины», признав, что «в конечном счёте не просчитали, что может произойти», дал поручение внести изменения в «соответствующий закон, который мы принимали».
Читайте также: В Чувашии решают, как ещё можно сэкономить на малоимущихЗаконопроект о внесении изменений в закон «О потребительской корзине Чувашской Республики» был представлен 22 февраля главой Минтруда региона Сергеем Димитриевым. В министерстве предлагают изменить нормы потребления ряда продуктов, входящих в структуру потребительской корзины, сославшись на «научные рекомендации, которые сделаны правительством» РФ. По словам министра, «практически все субъекты придерживаются этой потребительской корзины, кроме Татарстана», где величина потребительской корзины ниже: было отмечено, что это связано с тем, что из мясопродуктов исключена баранина, а из фруктов — виноград.
«Нормы потребления (в Чувашии) приводятся в соответствии с постановлением Российской Федерации, где эти нормы прописаны. То, что установлено правительством Российской Федерации, обосновано на научных рекомендациях, фактических объёмах потребления и объективных различиях потребления продуктов с учётом климатических условий», — пояснил министр труда и социальной защиты.
В Минтруде Чувашии предлагают увеличить нормы потребления картофеля и овощей, снизить — кондитерских изделий. Также предлагается уменьшить норму потребления в позиции «Мясопродукты».
«Трудоспособное население»: если у нас было 62 кг, то мы оставляем 58,5 кг — уменьшаем в соответствии с методическими рекомендациями. В графе «Пенсионеры» тоже на аналогичные цифры. В графе «Дети» уменьшаем тоже где-то на 4 кг. И в позиции «Молоко, молокопродукты» увеличиваем на 3,8 кг», — сказал Сергей Димитриев.
«Здесь, конечно, можно спорить — больше мяса потреблять, меньше мяса потреблять. Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день есть научные рекомендации, которые сделаны правительством Российской Федерации и считаем целесообразным придерживаться этих рекомендаций», — подчеркнул руководитель министерства. По его слова, в результате «стоимость потребительской корзины уменьшится в целом примерно на 50 рублей».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, структуру потребительской корзины в Чувашии в последний раз меняли в 2013 году, заявляя и прогнозируя, что доходы населения будут расти, и жители будут лучше питаться — в частности, потреблять больше мяса и молока. В структуре потребительской корзины, состоящей из 11 продуктов питания, данные товары являются одними из наиболее затратных. Что касается мяса, то рекомендованная регионам минимальная норма потребления составляет 58 кг в год, в Чувашии тогда установили на уровне 62,5 кг. Для сравнения, в Мордовии — 58,5 кг, в Саратовской области — 70 кг.
Сергей Димитриев отметил, что «по калорийности остаётся примерно всё то же самое». И предложенный проект закона «прошёл общественное обсуждение».
«С точки зрения стоимости, с точки зрения расчётов, конечно, надо ещё раз посмотреть», — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев, напомнив, что «все социальные выплаты, субвенции увязаны у нас с этими показателями».
Отметим, что 22 февраля на заседании правительства Чувашии также установили новую величину прожиточного минимума на душу населения. В IV квартале 2016 года по сравнению с данными III квартала 2016 года показатель снизился на 0,4% и составил 8346 рублей. В абсолютном выражении снижение составило 30 рублей.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии оптимизировали социальные бюджетные расходы, ужесточив условия получения льгот и вводя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, коснулись условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.