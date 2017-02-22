Ярославль, 22 февраля, 2017, 14:53 — ИА Регнум. По итогам 2016 года объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Ярославской области, составил 170,7 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

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Предприятия обрабатывающей отрасли в прошлом году получили кредитов на 63,9 млрд рублей, что в 1,2 раз больше, чем за 2015 год. Наибольший объем кредитования среди обрабатывающих отраслей приходится на производство транспортных средств и оборудования — 24,5 млрд рублей или 38,4%.

«Организациям транспорта и связи в прошлом году предоставлено кредитов на 10,7 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает показатель 2015 года. Также зафиксирован рост объемов кредитования и сельского хозяйства: 4,6 млрд рублей против 2,4 млрд рублей годом ранее, Объем кредитования строительной отрасли за год вырос с 4 млрд до 4,8 млрд рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Игнатенков.

Как стало известно ИА REGNUM, общий объем ссудной задолженности ярославских заемщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за прошлый год вырос со 133 млрд рублей до 153 млрд рублей, при этом объемы хорошего обслуживания долга составили 85,9%.