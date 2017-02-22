Калуга, 22 февраля, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Сегодня, 22 февраля, в Калуге состоялся митинг, посвящённый предстоящему Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В торжественном мероприятии приняли участие руководители города, представители ветеранских, молодёжных и общественных организаций, а также жители Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Возложение цветов на Площади Победы

Глава городского самоуправления Александр Иванов и заместитель городского головы Андрей Лыпарев возложили венки к Вечному Огню на площади Победы.

«В этот день мы отдаем дань памяти многим поколениям защитников Родины, говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ветеранам локальных конфликтов, всем тем, кто отстаивал свободу и независимость России, защищал интересы государства, всем тем, кто сейчас охраняет рубежи нашей страны. Дорогие калужане! От всей души желаю вам мира, здоровья и благополучия! Пусть будут счастливы ваши родные и близкие, пусть в ваших домах царит радость и взаимопонимание!», — сказал глава Калуги Александр Иванов.