Красноярск, 22 февраля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов в преддверии Дня защитника Отечества встретился с воспитанниками молодежного военно-спортивного центра «Патриот». Молодежный военно-спортивный центр «Патриот» в Красноярске был создан в апреле 1996 года. За 21 год работы центра сотни молодых красноярцев получили возможность подготовиться к воинской службе. Особое внимание центр уделяет работе с «трудными» подростками, помогая им выбрать правильный путь в жизни.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска встретился с воспитанниками центра «Патриот»

В конце 2016 года в микрорайоне Солнечный после капитального ремонта открылся филиал центра «Патриот». Здесь организованы занятия по скалолазанию, армейскому рукопашному бою, по военно-спортивной подготовке. Сегодня в обновленном филиале побывал глава города Красноярска Эдхам Акбулатов. Как рассказали мэру, на сегодняшний день филиал посещают более 300 юных красноярцев. Ребята участвуют в районных и городских военно-спортивных играх, являются организаторами фестивалей, с гордостью несут Вахту памяти в рамках проекта «Пост №1».

«Спортом занимаюсь давно, много что пробовал, теперь решил освоить рукопашный бой. Занимаюсь в клубе всего пару недель, очень нравится. Коллектив здесь хороший, приняли, как родного. Но есть и трудности. Для меня самое сложное — разобраться в технике, помогают старшие товарищи, подсказывают, а вообще я равняюсь на Федора Емельяненко. Я обязательно пойду служить в армию, а потом хотелось бы работать в полиции», — рассказал воспитанник центра Владислав.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Центр «Патриот»

Примером для мальчишек являются не только спортсмены мирового уровня, многие ребята равняются на своих наставников — представителей Красноярской региональной общественной организации «Ветераны спецподразделений».

Заместитель председателя правления этой общественной организации Максим Бабин отмечает, что с каждым годом увеличивается число молодых красноярцев, которые не сидят во дворе на лавочке, а приходят в центр.

«Вот уже на протяжении десяти лет мы сотрудничаем с центром «Патриот», — говорит он. — Я вырос в Солнечном, в 2000-м году пришел из армии, тренировался в этом зале. Если сравнивать с тем, что было тогда, и что есть сейчас — это две большие разницы. Любо-дорого посмотреть. Совместно с центром «Патриот» мы проводим различные мероприятия. Стараемся привлекать как можно больше ребят. У нас есть мальчишки, которые еще мелкими тренировались, потом отслужили в армии, в отряде специального назначения «Витязь», в Москве. Уже многие награждены боевыми наградами, есть обладатели крапового берета. Они приходят на гражданку, встают в наши ряды и также занимаются молодежью. Отрадно, что сейчас военная патриотка — это модно, что все больше ребят приходят в залы. Все во благо детей и во благо России».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска встретился с воспитанниками центра «Патриот»

В рамках сегодняшней встречи глава города обсудил с руководством клуба перспективы развития военно-спортивного центра «Патриот» в микрорайоне Солнечный. Эдхам Акбулатов отметил, что необходимо создавать условия для общения молодежи, тем самым, давать ей возможность самореализовываться.

«Практически треть жителей Красноярска — это молодые парни и девушки в возрасте до 30 лет, — отметил глава. — Будущее нашего города зависит от того, чем интересуется молодое поколение, какие идеалы исповедует, каких моральных позиций придерживается. В этой связи работа по военно-патриотическому воспитанию очень важна. Это сохранение нашей истории, духовных и моральных ценностей. И ключевое, что эта работа ведется большим количеством общественников, которые объединены в общественные организации, военно-патриотические клубы. Безусловно, город не может находиться в стороне от этой работы. Мы будем создавать необходимую инфраструктуру для того, чтобы военно-спортивные клубы могли развиваться и предлагать молодежи интересные мероприятия и программы».