Ярославль, 22 февраля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, ныне член Совета Федерации, заявил о поддержке врио губернатора Дмитрия Миронова, который намерен принять участие в губернаторских выборах в сентябре, а также и.о. мэра Владимира Слепцова, которого муниципалитет может избрать мэром города уже 1 марта. Об этом он написал в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Анатолия Лисицына в Facebook Анатолий Лисицын

«То, что Д. Миронов пойдет на выборы Губернатора, — для меня ожидаемый вариант развития событий, причем ожидаемый не по «факту врио» а в реальной надежде, что новая команда вернет Ярославию в русло «активной жизни». И что бы ни писали критики в адрес команд Губернатора и Мэра (врио), для них это — период «обретения почвы под ногами». Я также в свое время, будучи исполняющим обязанности, болезненно прошел этот период становления», — пишет Анатолий Лисицын.

Тот факт, что руководство области сегодня состоит из «пришлых» людей, Анатолий Лисицын объясняет промахами самих ярославцев, которые не сумели вырастить в регионе достойных управленцев.

«Делегирование в регион «московской команды» — данность. Мы сами виновны в том, что не подготовили кадровый резерв. В последние годы были разрушены все механизмы кадрового подбора. Пиар, что у нас чуть ли не лучшая в стране губернаторская программа подготовки молодых специалистов-управленцев — был: мы видели торжественные приемы, вручения дипломов, но не видели этого резерва в структурах власти. Без сомнения они есть, талантливые ярославцы, но безвестие, в котором они оказались, не позволило (исключение В. Костин) новому руководству призвать их на службу», — делится своим мнением сенатор.

По словам Анатолия Лисицына, с новым руководством области и города у него выстраивается более конструктивный диалог, чем с предыдущими губернаторами (вероятно, речь идет о Сергее Ястребове и Сергее Вахрукове), когда речь шла, по мнению сенатора, о «вымывании всего лисицынского»..

«Для моих земляков тех, кто хочет доказать свою состоятельность, свою веру в возрождение активных позиций нашего региона, настало время определиться и стать союзниками Миронова и Слепцова. Я не говорю о союзниках с «гибким позвоночником», я говорю о самодостаточных руководителях и политиках, которые имеют свою точку зрения, не боятся ее озвучивать, если она расходится с мнением первых лиц, и в то же время могут своевременно оказать действительно необходимую помощь в порой непредвиденных обстоятельствах, имеющих место быть в любом рабочем процессе… Меня вдохновили на первой встрече с Мироновым его слова: «мы бы очень хотели сохранить преемственность во всех перспективных программах и начинаниях. И мы очень рассчитываем на Вашу помощь и всех, кто готов с нами работать». В поддержку новой команды могу сказать, что большая часть сотрудников — грамотные специалисты, прошедшие школу разных уровней власти. Мы должны стать одной командой, работающей на одну цель — развитие региона. Мы слишком много потеряли за последние годы, чтобы не понимать, что время даёт нам шанс и было бы глупо утонуть в разногласиях и неопределенности», — считает Анатолий Лисицын.