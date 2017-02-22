Ярославль, 22 февраля, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин потребовал найти и наказать виновных в назначении директора МУП «Волна» Сергея Лапшинова, который недавно был арестован по обвинению в получении взяток. Это произошло на заседании муниципалитета Ярославля 22 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С нашей стороны, самое главное узнать, кто принимал решение о назначении этого человека и какие меры дисциплинарной ответственности он должен понести. Мы назначаем руководителей, они оказывают коррупционерами, а все чиновники вроде как не при делах», — сказал председатель муниципалитета города Павел Зарубин.

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов пояснил, что Лапшинов был назначен в то время заместителем мэра — директором Департамента городского хозяйства Александром Морозовым, который в настоящее время уже уволился. Зарубин высказал пожелание, чтобы кадровая чехарда в муниципальных предприятиях завершилась и чиновники стали бы брать ответственность за неудачные кадровые решения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-директор ярославского МУП «Волна» Сергей Лапшинов был задержан в Подольске. Он, по версии следствия, возглавляя МУП «Волна» с 19 октября по 9 декабрь 2016 года, вымогал взятки. На данный момент известно о двух эпизодах: 40 тысяч рублей, вторая на сумму 1 миллион 209 тысяч. После увольнения он вернулся в Подмосковье.

Павел Зарубин сказал, что в мэрию города и другие органы власти поступали письма о деятельности Сергея Лапшинова, но реакции на них не было. Корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с одним из авторов этих писем. Инесса Куликова работала сначала заведующей бани № 2, а потом и ее администратором. Эта организация является структурным подразделением МУП «Волна».

«У нашей бани 18 арендаторов и одно из них — ООО «Новая волна», которое возглавляет мой сын. Сергей Лапшинов про это узнал и приказал, чтобы эта фирма дала ему кофе-машину, ноутбук и кофе в зернах, и заменила половое покрытие. А иначе он грозил меня с работы уволить. Я отказалась. Даже сгоряча сказала, что москвичи приехали и пытаются ограбить весь город. После этого он пробовал меня уволить неоднократно. Мне даже «Скорую помощь» вызывали», — рассказала Инесса Куликова.

Потом она узнала, что не она одна такая. Новый директор потребовал, чтобы предприятие купило кожаные кресла, кофе-маишну, компьютерную технику в его кабинет. Главбух Лидия Сатина отказалась и написала заявление об уходе. По МУПу «Волна» прокатилась волна других абсурдных требований и главный инженер муниципального предприятия Александр Кокорев написал письмо и.о. мэра города Владимиру Слепцову, где рассказывал о сложившейся ситуации. Сотрудник подождал три дня, но ответа не последовало, и тогда он тоже ушел по собственному желанию. Вслед за ним уволили и секретаря организации.

«После этого мы уже написали письмо президенту Владимиру Путину, врио губернатору области, председателям городской и областной думы. Слепцову не стали ничего посылать, но он как-то узнал и вызвал к себе директора департамента городского хозяйства мэрии Александра Морозова. Говорят, что Слепцов его отругал и директор ДГХ вместе с Лапшиновым уволился. А, может, они уже получили информацию, что ими интересуются органы и сами решили скрыться», — рассказала Инесса Куликова.