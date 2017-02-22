Москва, 22 февраля, 2017, 13:26 — ИА Регнум. В России создано сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в Госдуме.

Минобороны России Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России

«Это (создание новых радиолокационных станций) позволило впервые в истории новой России создать по периметру нашей страны сплошное радиолокационное поле, систему предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет», — разъяснил Шойгу.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что в 2016 году прошли успешные испытания трех новых радиолокационных станций «Воронеж» в Омске, Барнауле и Енисейске.

Также были доработаны три действующие станции в Барановичах, Мурманске и Печоре.

По словам Шойгу, оснащенность российской армии новым оружием составляет сегодня 58,3%, исправность военной техники — 94%. Кроме того, по данным главы Минобороны, Вооруженные силы РФ на сегодняшний день располагают 38 воинскими частями, в распоряжении которых имеется порядка 2 тыс. беспилотных летательных аппаратов.