Москва, 22 февраля, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В России рынок долевого строительства вырос за 2016 год на 6,8%, и в настоящее время на разных стадиях строительства находится 113 млн кв. метров жилья, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, сообщили в Минстрое РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Министр отметил, что уже третий год удается поддерживать объем ввода жилья в районе 80 млн кв. метров. «Большая часть проектов индустриального домостроения реализуется через договоры долевого участия: в 2016 г. зарегистрировано почти 702 тысячи сделок в отношении объектов долевого участия, что на 3,3% выше показателя аналогичного периода 2015 года. Сегодня в стране более 5,5 тыс. застройщиков, которые строят 14 тысяч домов и жилых комплексов: в данный момент на разных стадиях строительства находится более 113 млн кв. м жилья. Это огромный объем, и тема защиты прав участников долевого строительства остается приоритетной», — отметил Мень.

Он напомнил, что с начала 2017 года значительно изменились «правила игры» для застройщиков, привлекающих средства граждан в строительство многоквартирных домов. Для повышения защиты прав дольщиков были внесены изменения в №214-ФЗ, разработанные Минстроем России. С нового года расширен перечень информации о застройщике и о проекте строительства, которая подлежит раскрытию в проектной декларации, а также на официальном сайте застройщика.

Глава Минстроя потребовал от регионов вести учет объектов жилищного строительства, сроки сдачи которых не выполняются, а также готовить «дорожные карты» мероприятий в целях исключения возможности появления новых «обманутых дольщиков».

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по данным на ноябрь 2016 года в России насчитывалось почти 40 тысяч обманутых дольщиков. Проблемные объекты зафиксированы в 20 регионах страны. За 9 месяцев 2016 года прокурорами выявлено более 7 тыс. нарушений закона в долевом строительстве, в отношении виновных возбуждено 456 уголовных дел.

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