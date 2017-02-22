Мигранты из Средней Азии смогут совершить хадж по квотам России
Бишкек, 22 февраля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Трудовые мигранты из стран Средней Азии смогут совершить паломничество в Мекку и Медину по квоте России в случае, если они легально находятся на российской территории. Об этом сообщил глава Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдин, пишет «Islam Today».
По словам председателя Совета муфтиев России, в 2017 году в хадж по российским квотам отправятся до 400 иностранных граждан. «Определенные льготные условия для европейских стран и проживающих там трудовых мигрантов Саудовская Аравия делает уже давно», — пояснил он.
В Духовном управлении мусульман Киргизии положительно оценили это нововведение и поблагодарили российских коллег за помощь. Заместитель муфтия Акимжан ажы Эргешев отметил, что принятые российской стороной изменения в значительной степени облегчат паломничество киргизских мигрантов.
«Раньше для этого они должны были приехать в Киргизию, сдать документы, пройти множественные процедуры регистрации и так далее. И, конечно же, не все могут это сделать, так как людям нужно работать и кормить свои семьи. Дополнительная возможность для верующих станет неоценимой поддержкой для мусульман Киргизской Республики», — цитирует священнослужителя «Sputnik. Кыргызстан».
ИА REGNUM напоминает, что по информации Духовного управления мусульман России, в 2017 году право посетить священные места Мекки и Медины получили 20 500 граждан Российской Федерации, что на 20% больше, чем в прошлом году.
Киргизии в текущем году было предоставлено 4585 мест (в 2016 году — 3685). Для Узбекистана квота составляет 25 000 человек, но узбекское правительство разрешило стать паломниками лишь 7200 гражданам (в 2016 году — 5200). Казахстан и Таджикистан ведут переговоры об увеличении их квот, которые в минувшем году составляли 3000 и 6300 человек соответственно.