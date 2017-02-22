Калининград, 22 февраля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. У трёх павших лебедей, обнаруженных на берегу реки Преголь в Калининграде, лабораторно обнаружен вирус птичьего гриппа.

Park-kosa.ru Лебеди в Калининградской области

Как сообщили сегодня, 22 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, во всех пробах биологического материала выявлен геном вируса гриппа А птиц и установлен подтип выявленного вируса — Н5.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на сайте Всемирной организации здравоохранения указано, что инфицирование людей птичьим гриппом может вызывать болезнь — от лёгкого конъюнктивита до тяжёлой пневмонии — и даже приводить к смерти.

«У многих пациентов, инфицированных вирусами птичьего гриппа A (H5) (в калининградском случае. — ИА REGNUM ) или A (H7N9), болезнь протекает агрессивно, — сообщает портал ВОЗ. — Летальность при вирусных инфекциях подтипов A (H5) и A (H7N9) у людей значительно выше, чем при сезонных гриппозных инфекциях».

Управление Россельхознадзора по Калининградской области напоминает, что владельцы птиц в регионе обязаны ветеринаров о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении, а до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании.

Лебедь является самой крупной птице Калининградской области. Масса самцов достигает 13 кг, а размах их крыльев — почти 2,5 м. В регионе встречаются несколько видов птиц — лебедь-кликун, малый лебедь и лебедь-шипун.

Стоит отметить также, что в начале февраля 2017 года в Калининградском морском канале погибло 17 лебедей. Причина массового падежа, как установили экологи, выброс нефтепродуктов.