Калуга, 22 февраля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В преддверии Дня защитника Отечества в Законодательном собрании Калужской области представили книгу калужского писателя Сергея Михеенкова «Рокоссовский». Книга вышла в начале 2017 года в серии «Жизнь замечательных людей» и стала частью трилогии автора «Маршалы Победы».

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области Сергей Михеенков на презентации своей книги в областном парламенте

Как сообщили 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата калужского регионального парламента в презентации книжной новинки приняли участие автор книги Сергей Михеенков, депутаты областного парламента, ветераны, представители общественных организаций, муниципальных образований, библиотечные работники.

Приветствуя собравшихся, спикер калужского областного парламента Виктор Гриб сказал, что для Законодательного собрания стало доброй традицией проводить презентации новых книг Сергея Михеенкова. По его словам, автор проделал огромную работу, обобщил архивные материалы и написал трилогию о тех маршалах, чьи имена непосредственно связаны с калужской землей. Книга написана живым языком и представляет собой рассказ о человеке, который многое сделал для нашей страны. Виктор Гриб также подчеркнул, насколько значимо сохранять подлинную память о событиях времен Великой Отечественной войны, воспитывать на этих примерах молодежь.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Бабуринподчеркнул, что презентация книг Сергея Михеенкова является частью планомерной работы, которую в областном парламенте стали проводить более 6 лет назад. «По нашей инициативе в области стали присваиваться почётные звания «Город воинской доблести», «Рубеж воинской доблести». Во всех населенных пунктах, которым присвоены эти звания, за счет средств областного бюджета устанавливаются памятные стелы. Но более важен тот факт, что во всех этих городах и селах жители помнят свою родную, военную историю. Я присоединяюсь к поздравлениям в адрес Сергея Егоровича. Желаю ему творческих успехов, роста тиражей. Уверен, чем больше людей прочтет его замечательные книги, тем больше будет в обществе правды о Великой Отечественной войне, тем более мы будем гордиться своей славной историей, любить свою Родину», — завершил свое выступление Виктор Бабурин.

Ветеран Великой Отечественной войны Алла Николаевна Мельникова рассказала участникам мероприятия о своей встрече с семьей Рокоссовского, его внуком, правнучкой, а также о том, как была увековечена память великого полководца в калужских Сухиничах.

Председатель правления Калужского областного отделения Союза писателей России Вадим Терехин вручил автору медаль имени В.М. Шукшина за выдающийся вклад в развитие русской литературы.

О трилогии в целом и о книге «Рокоссовский» рассказал сам автор. Сергей Михеенков привел немало интересных фактов из жизни маршалов, отметив, что в своих книгах старался сделать акцент на тех их них, которые связаны с калужской землей.

«Для писателя важно понимать, что его работа нужна. Все эти книги связаны с моей малой Родиной. Конев командовал западным фронтом. Его имя связано с наступлением близ Думиничей и Жиздры, о чем так мало пишут. Книга о Жукове и вовсе написана как о нашем земляке. В ней многое о его любви к своей малой Родине, к своим родным, землякам. Книга о Рокоссовском начинается эпизодом его ранения на калужской земле, событиями, которые разворачивались возле Козельска».

Поблагодарили автора за проделанную работу и члены молодежного парламента.

В завершении презентации книги Сергея Михеенкова были вручены руководителям областных и районных библиотек, муниципальных образований, представителям вузов.