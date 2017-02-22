Сочи, Краснодарский край, 22 февраля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В Сочи начали прибывать первые иностранные делегации стран-участниц III зимних Всемирных военных игр. Сегодня, 22 февраля, по старинной русской традиции в городе-курорте встретили Генерального секретаря Международного совета военного спорта (CISM) полковника Дорах Мамби Коита. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре военных игр, он возглавляет официальную делегацию CISM, в которую также вошли ассистент Генерального секретаря CISM Анна Кузавинска-Рюег (Польша), менеджер по церемониям открытия и закрытия Оливьер Верхель (Бельгия), ассистент проектного менеджера Игр майор Гюльерме Киз (Бразилия) и другие должностные лица.

Cismsochi2017.ru Встреча делегации

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«Зимние Всемирные военные игры — важнейшее событие в мире военного спорта, призванное укрепить партнерство и доверие между государствами», — сказал Генеральный секретарь CISMполковник Дорах Мамби Коита, высказав уверенность, что игры в России пройдут на самом высоком уровне.

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Названы имена послов III зимних Всемирных военных игр в Сочи

В преддверии игр представители CISM несколько раз посетили Сочи и констатировали полную готовность спортивных объектов и инфраструктуры города к проведению соревнований.

Международный совет военного спорта объединяет 135 стран и является крупнейшей спортивной организацией после Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации студенческого спорта. CISM осуществляет свою деятельность в двух направлениях: проведение спортивных соревнований и распространение технических и научных знаний в области спорта.

Добавим, что в Сочи также уже прибыли национальные сборные Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана и Македонии.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной ассамблее Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте. Соревнования пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. В ходе Игр будет разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Церемония открытия Игр состоится 24 февраля на базе многофункциональной арены «Ледяной куб».