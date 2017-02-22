Санкт-Петербург, 22 февраля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Петербургский парламент не станет отказываться от услуг автопредприятия «Смольнинское» вопреки мнению управления Федеральной антимонопольной службы, которое нашло нарушения закона при заключении госконтракта на 0,5 млрд рублей. Как заявил спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, он считает заключение договора с государственным бюджетным учреждением «в высшей степени правильным и справедливым».

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, резиденция Заксобрания СПб

«Прокуратура не нашла никаких нарушений в этих контрактах», — заявил Макаров.

Ранее Санкт-Петербургское УФАС постановило, что парламент не имел права подписывать контракт с единственным поставщиком, предприятием «Смольнинское», без конкурса. Это нарушает положения федерального закона о контрактной системе. Контракт подразумевает транспортное обслуживание не только депутатов, но и начальников отделов аппарата Заксобрания, всего — около 60 машин.

Антимонопольщики приняли решение не выдавать предписания в связи с тем, что контракт уже заключен, но передать материалы дела должностному лицу УФАС, чтобы рассмотреть возможность привлечения нарушителей к административной ответственности. Речь может идти о штрафах в 50 тыс. рублей для того чиновника, который выбрал способ заключения контракта с единственным поставщиком, и в 15 тыс. рублей — для того, кто разместил эту информацию.

Контракт может быть расторгнут только по решению суда, либо если заказчик самостоятельно примет подобное решение. Руководитель УФАС Вадим Владимиров уже выдал Заксобранию предписание о том, чтобы до 31 марта были устранены нарушения закона и о защите конкуренции, но если парламент не разорвет контракт до этой даты, антимонопольщики готовы идти в суд.

Вячеслав Макаров, в свою очередь, напомнил, что предприятие «Смольнинское» — государственное учреждение, созданное более ста лет назад именно для предоставления транспортных услуг органам власти, и Заксобрание заключило контракт в строгом соответствии с законом. «Мне не хочется, чтобы фирма под названием «Рога и копыта» обслуживала депутатов и сотрудников аппарата ЗакСа. Поэтому то, что мы предоставляем возможность работать государственным учреждениям, которые созданы именно для этих целей, я считаю в высшей степени правильным и справедливым», — заявил Макаров.

Между тем, возможность заключения этого контракта со «Смольнинским» существует из-за регионального закона о ГУПах. Еще в 2011 году ФАС предписывала изменить этот закон, так как он противоречит федеральному, предоставляя петербургским властям чересчур широкие возможности по заключению контрактов с единственным поставщиком в обход конкурсных процедур. Но в суде норма так и не была оспорена, так что региональный закон до сих пор действует.

«Скажите пожалуйста, а вы против того, чтобы мы заключали контракт с государственным учреждением, а не какой-то фирмой?», — поинтересовался Макаров у журналистов, попросивших прокомментировать планы ЗакСа на выполнение предписания ФАС. По мнению спикера, депутаты делают то, что необходимо «в нынешней ситуации» для сохранности казны.

«Мы работаем в строгом соответствии с теми правилами, которые установлены действующим законодательством. Мы работаем в том правовом пространстве, которое крайне необходимо в нынешней ситуации для работы с бюджетными деньгами. Это в высшей степени правильно и справедливо. А если есть какие-то предложение по устранению тех или иных пунктов, положений действующего законодательства, готов рассмотреть», — заявил Макаров.

Напомним, жалобу на нарушение закона о контрактной системе в УФАС подал петербургский антикоррупционный центр Transparency International. Антимонопольщики не в первый раз отмечают, что власти Петербурга неправомерно подписывают договоры без конкурсов с ГУПами. Так, в конце декабря 2016 года комиссия УФАС установила, что комитет имущественных отношений Смольного нарушает закон о защите конкуренции, когда заключает контракты без торгов с ГУП «Городской центр размещения рекламы» на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.