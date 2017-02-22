Калуга, 22 февраля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. На заседании городской думы Калуги 21 февраля был заслушан отчёт городского головы Константина Горобцова,сообщает корреспондент ИА REGNUM. В своём отчете Горобцов отметил, что анализ социально-экономических показателей Калуги свидетельствует о возобновлении роста промышленного производства, деловой предпринимательской активности, увеличении реальных доходов и улучшении качества жизни населения.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Отчет городского головы Калуги

Ключевой составляющей экономики города в настоящее время является промышленность. На сегодняшний день в данной отрасли занято более трети трудоспособного населения города.

Если по итогам 2015 года по городу Калуге был спад промышленного производства на 15,2%, то за 2016 год крупными и средними промышленными предприятиями города отгружено продукции на сумму почти 284,4 млрд рублей, что в действующих ценах на 15,5% выше уровня 2015 года.

В рамках подготовки к празднованию в 2021 году 650-летнего юбилея Калуги ведется работа по созданию комфортной среды для калужан и гостей города: приводятся в порядок дороги, фасады домов, благоустраиваются дворовые территории.

Завершились реконструкция ансамбля Гостиного двора и строительство инновационно-культурного центра, ведется строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики.

В 2016 году сохранился на высоком уровне объем жилищного строительства. По данным статистики, калужане получили 4595 новых благоустроенных квартир общей площадью 289,7 тыс. квадратных метров, из которых 78,5 тыс. квадратных метров построено индивидуальными застройщиками.

Суммарно за счет средств бюджетов всех уровней на ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году было направлено более 603 млн рублей. Выполнен ремонт 32 объектов на площади более 280 тыс. кв. м, а также оплачены 18 объектов, выполненные в 2015 году.

На реконструкцию и строительство автомобильных дорог местного значения в отчетном году за счет средств бюджетов всех уровней было израсходовано более 358 млн рублей.

На проведение работ по благоустройству дворовых территорий было направлено 88,9 млн рублей.

В 2016 году работы по капитальному ремонту были произведены муниципалитетом в 88 домах. На эти цели было использовано более 88 млн рублей. Кроме этого, за счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области за отчетный год произведен капитальный ремонт в 131 многоквартирном доме на сумму 300 миллионов рублей.

За счет финансирования 2013−2015 годов было расселено 95 многоквартирных аварийных домов общей площадью около 28 тыс. квадратных метров, из которых было переселено 720 семей.

Депутаты задали градоначальнику вопросы, касающиеся запланированных мероприятий в связи с объявленным Годом экологии. Городской голова Константин Горобцов сообщил, что в текущем году запланировано проведение комплексного экологического обследования памятников природы местного значения, мониторинг качества воды и атмосферного воздуха, осуществление контроля сточных и ливневых вод и оценка их воздействия на качество воды. Также планируется создание автоматизированной системы управления озеленением города, проектные работы по рекультивации полигона ТБО, выполнение работ по очистке реки Можайка, установка грин-боксов, ликвидация несанкционированных свалок и проведение субботников по благоустройству.

Отчёт был принят, депутаты признали работу городского головы Калуги удовлетворительной.

«Успехи в развитии городской инфраструктуры и благоустройстве города были достигнуты в результате конструктивного сотрудничества городской Управы, депутатского корпуса, активистов территориальных общин и неравнодушных жителей, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Успешное экономическое развитие Калуги стало возможным в результате упорного труда калужан, а также продуманной политики руководства области и городских властей. Уверен, что и в дальнейшем мы все вместе продолжим трудиться на благо Калуги и добьёмся новых успехов».