Ярославль, 22 февраля, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Приказом Министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой от 21 февраля 2017 года Михаил Груздев утвержден в должности ректора Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского с 1 марта 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском педагогическом универститете.

Yspu.org Михаил Груздев

Ректором Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаил Груздев был избран 31 января. За него проголосовали 77% участников конференции ЯГПУ. Для победы нужно было набрать более 50%.

Второе место занял декан исторического факультета Андрей Соколов. Третье — декан факультета социального управления Дмитрий Молоков. Груздев исполнял обязанности главы педуниверситета с весны 2016 года. Он стал руководителем после того, как на пенсию ушел предыдущий ректор Владимир Афанасьев.