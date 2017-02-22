Москва, 22 февраля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Специалисты Роскомнадзора проанализировали жалобы граждан, связанные с обработкой персональных данных. Больше всего люди жалуются на действия банков и кредитных организаций, сообщили в Роскомнадзоре.

Rkn.gov.ru Организации, лидирующие по числу жалоб граждан РФ на обработку персональных данных

В 2016 году количество жалоб граждан на использование их персональных данных банками и кредитными организациями составило 14,2 тысячи. Также в числе «лидеров» по количеству жалоб — интернет-сайты (3,4 тыс. жалоб в 2016 году), коллекторские агентства (2,7 тыс.) и предприятия ЖКХ (2,4 тыс.).

По другим категориям операторов персональных данных количество жалоб значительно меньше.

По результатам проведенных проверок нарушения законодательства подтвердились в 7,6% случаев.

По всем подтвержденным фактам нарушений материалы переданы в органы прокуратуры для возбуждения административного производства.