Чебоксары, 22 февраля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В правительстве Чувашии освободилось место министра здравоохранения. Сегодня, 22 февраля, сложила полномочия глава Минздрава Алла Самойлова, которая проработала в правительстве республики пять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий указ главы Чувашии Михаила Игнатьева опубликован на официальном портале органов власти республики. Отставке предшествовало награждение: Самойлову наградили медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Cap.ru Указ о награждении

Заседание чувашского правительства началось и завершилось кадровыми вопросами. Перед рассмотрением вопросов повестки дня Михаил Игнатьев представил нового министра транспорта Владимира Иванова, который ранее 3,5 года работал уполномоченным по правам предпринимателей в Чувашии.

После завершения Кабинета министров стало известно об отставке главы Минздрава Аллы Самойловой. За «многолетнюю добросовестную работу во благо» Чувашии её наградили медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Напомним, Самойлова пришла правительство Чувашии в январе 2012 года, получив пост главы Минздравсоцразвития в статусе вице-премьера. С октября 2015 года, после выборов главы Чувашии, в новом составе правительства республики она занимала должность министра здравоохранения.

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