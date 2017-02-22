Астана, 22 февраля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. О вынесении приговора участникам сделки о контрабанде радиоактивных веществ из Киргизии сообщила казахстанская газета «Время». По данным издания, в Алма-Ату было завезено 130 кг урана-238.

Marcin Wichary Урановая руда

Вещество в виде двух камней ввезли в Казахстан жители Киргизии. Каким образом произошло пересечение границы, в статье не оговаривается: сообщается лишь, что товар был доставлен в приграничный казахстанский поселок представителями продавца. «Заказчик», сотрудник КНБ, представившийся бизнесменом с офисом в одном из крупнейших бизнес-центров города, обещал за товар 455 тысяч долларов. При передаче денег контрабандисты были задержаны.

Как пишет газета, телефоны задержанных использовались для продолжения операции: поставщика уговорили привезти следующую партию урана лично. После задержания он рассказал, что перекидывал «камни» через казахстанско-киргизскую границу с помощью самодельной катапульты.

Сотрудник казахстанского Института ядерной физики Виктор Глущенко, с которым связалось издание, проанализировал состав вещества и пришел к заключению, что оно пригодно для изготовления «грязной бомбы», радиологического оружия, предназначенного для максимального загрязнения территории.

Виновные приговорены к различным срокам лишения свободы: от трех до семи лет.

По мнению казахстанского политолога Марата Шибутова, источником такого объема вещества мог быть лишь Карабалтинский горнорудный комбинат в Киргизии, как указано на сайте комбината — партнер российской группы компаний «Ренова».

Однако ведущий специалист Блока стратегических коммуникаций ГК «Ренова» Игорь Киселев заявил ИА REGNUM, что ГК «Ренова» еще в декабре 2015 года закрыла сделку по продаже принадлежащей ей доли в КГРК действующему руководству предприятия.

Примечательно, что история с ураном появилась в публичном поле вскоре после конфликта между Казахстаном и Киргизией, вызванного интервью президента Атамбаева, в котором он упоминает «жертв блокады» со стороны Казахстана. И слова его уже подкреплены заявлением МИДа Киргизии.

ИА REGNUM: Марат, не могу не отметить, что сообщение о киргизской контрабанде урана довольно удачно совпало с разбором заявлений Атамбаева. Вы не усматриваете совпадения?

Нет. Потому что это длительная операция. На самом деле это же дикий скандал — если бы это случилось в Европе или США, не миновать бы гораздо более жестких последствий для Киргизии.