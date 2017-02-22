Ереван, 22 февраля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Օсновной угрозой для региона Южного Кавказа остается тот режим управления, который существует в Азербайджане, который полностью лишен всех демократических форм контроля над вооруженными силами, и в этом смысле далеко не важно, сколько и какого типа вооружения там. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

Photolure Виген Саркисян

«Диктатура никогда не застрахована от тех угроз, которые мы на опыте всех подобных стран, особенно в течение последних десятилетий, очень четко наблюдаем. Хотя, очевидно, что лимитирование наличия вооружений могло бы стать важным фактором сдерживания или контроля над потенциалом эскалации», — сказал Саркисян в интервью РИА Новости.

Комментируя ситуацию на границе, министр отметил, что она продолжает характеризоваться регулярным нарушением режима перемирия со стороны Азербайджана. Он уточнил, что регулярно используются стрелковое оружие, гранатометы и минометы. «Это все, конечно, тревожит, потому что сама логика переговорного процесса по Нагорному Карабаху подсказывает, что решение было бы возможным только в случае полного и глубокого взаимопонимания и учета взаимных интересов сторон. Это невозможно без доверия, а любое нарушение перемирия ведёт к углублению недоверия, к углублению защитных инстинктов каждой из сторон, а мы в этом не заинтересованы», — сказал глава МО Армении.

По его словам, Азербайджан должен перейти к полной реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Вене, а потом в Санкт-Петербурге под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и лично президента Российской Федерации, по итогам апрельских событий.

Саркисян уточнил, что это самые простые, самые понятные, не требующие большой политической воли меры укрепления доверия, которые дали бы возможность восстановления эффективного диалога по поиску путей решения.

При этом министр отметил, что Армения будет продолжать диалог с российской стороной о возможности приобретения вооружений на российском рынке.

«С учетом того, что в рамках ОДКБ мы приобретаем его по внутренним ценам российской армии, и с учетом наличия льготных кредитов, естественно, потенциал такого сотрудничества возрастает. Мы заинтересованы в этом», — сказал Саркисян.

Говоря о уже поставленных в Армению ОТРК «Искандер-М», то по словам армянского министра, комплексы принадлежат Вооруженным силам Армении, и «управляют ими те, кому они принадлежат. Тут я могу вам открыть завесу тайны», — подчеркнул глава МО Армении.

Саркисян также уточнил, что тактика министерства обороны Республики Армения заключается в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие какого-либо стратегического или серьезно меняющего расклад сил в регионе вооружения на территории страны до того момента, когда сочтёт это нужным.

Таким образом министр прокомментировал информацию в СМИ о том, что на российской военной базе в Гюмри были размещены радиолокационные комплексы «Небо-М».

Что касается дислоцируемой в Армении 102-й российской военной базы, то по словам Вигена Саркисяна, её присутствие в Армении является очень важной составляющей системы безопасности Армении.

«Вы знаете, что после продления договора база отвечает не только за вопросы безопасности на периметре внешней границы бывшего СССР, как это было изначально, а за вопросы в том числе и безопасности Армении в целом, и мы считаем, что взаимодействие в рамках ее присутствия в Армении проходит довольно-таки эффективно», — резюмировал Виген Саркисян.