Чебоксары, 22 февраля, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Чувашии увеличивают средний размер родительской платы за посещение ребёнком детского сада, устанавливаемый для расчёта размера компенсации. В 2017 году по сравнению с 2016 годом он возрастёт на 5,6%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение одобрено сегодня, 22 февраля, на заседании Кабинета министров Чувашии.

ИА REGNUM На детской площадке в Чебоксарах

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду предложили проиндексировать на 5,6%. В соответствии с этим решением, в 2017 году средняя плата за ребенка при пребывании в детском саду от 3 до 5 часов составит 17,3 рублей (в сутки), за 10 часов пребывания — 44,5 рублей, за 12 часов — 54,4 рублей, за 24 часа — 58,1 рублей.

В министерстве поясняют, что средний размер родительской платы устанавливается ежегодно и используется для расчёта размера компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. С 2016 года, в связи с введением принципа адресности и нуждаемости, компенсация в Чувашии выплачивается только малоимущим семьям: в размере 20% среднего размера родительской платы на первого ребёнка, 50% — на второго, 70% — на третьего и последующего детей.

Глава Минобразования Чувашии Юрий Исаев сообщил, что на выплату компенсации в 2017 году в региональном бюджете предусмотрено порядка 36,62 млн рублей. По его словам, в настоящее время детские сады и дошкольные группы посещают свыше 76,5 тыс. детей, компенсация выплачивается за 8,9 тыс. детсадовцев.

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