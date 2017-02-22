Краснодар, 22 февраля, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Сочи стартовали III Всемирные военные игры. Официальные тренировки спортсменов начнутся уже завтра, 23 февраля, с 9:00. Первыми, согласно расписанию соревнований, состязаться будут ски-альпинисты, передает корреспондент ИА REGNUM. Мужская и женская индивидуальные гонки состоятся 24 февраля в 08:00.

Cismsochi2017.ru Сочи

Торжественная церемония открытия начнется в 20:00 24 февраля на арене «Ледяной клуб». Ей предшествует Эстафета спортивного огня. Его доставят из Москвы. В российскую столицу прибудут пять факелов из разных уголков России, которые были зажжены в пят наиболее ярких географических точках страны — в поселке Янтарный Калининградской области; в саамской деревне в Мурманской области, в Кабардино-Балкарии на вершине самой высокой точки России и Европы — горе Эльбрус; в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате; на Лопатинском маяке в городе Невельске Сахалинской области. Затем на праздничном концерте 23 февраля в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню Защитника Отечества, пройдет церемония объединения Огня. После этого огонь III зимних Всемирных военных игр прибудет в Сочи. Им именитые спортсмены ЦСКА зажгут специальную чашу у Большой ледовой арены.

Также по теме: Эстафету огня Всемирных военных игр возьмут под контроль

Названы имена послов III зимних Всемирных военных игр в Сочи

Мировые соревнования на курорте пройдут с 23 по 28 февраля на объектах Горного и Прибрежного кластеров. Всего в Сочи приедут более тысячи спортсменов в погонах. Планируется разыграть 44 комплекта медалей в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа включает биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек.

Официально медали III зимних Всемирных военных игр были представлены 20 февраля. Спортивные награды были разработаны «Гознаком» по уникальному современному дизайну. Изготовлением комплектов медалей занимался Московский монетный двор, причем предприятие смогло справиться с подготовкой всех 96 медалей в рекордно короткие сроки — всего один месяц потребовался, чтобы сделать из металлических заготовок главные награды соревнований.

Медали имеют традиционную круглую форму с кантом по ее окружности. Вес одной награды составляет около 333 грамм. На аверсе медали размещен официальный символ игр — леопард на фоне красно-синей звезды. Золотая и бронзовая медали изготовлены из медно-цинкового сплава — томпака, в то время как серебряная сделана из медно-никелевого сплава — нейзильбера.

Вход на спортивные соревнования армейцев более чем из 20-ти стран будет свободным. Также все дни проведения соревнований на площади у Ратуши курорта «Роза Хутор» ежедневно будут проходить бесплатные концерты, флэш-мобы, интерактивы со зрителями на тему развития спорта.

В проведении Игр будут задействованы более пятисот волонтеров.

Как сообщало ИА REGNUM, Зимние Всемирные военные игры проходят один раз в четыре года. До этого зимние Всемирные военные игры проводились в 2010 году в Италии и в 2013 году во Франции.