Пекин, 22 февраля, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора Китая, по состоянию на 22 февраля 2017 г. паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8830. Таким образом, национальная валюта Китая продолжает ослабляться третий день подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Доллар. ВВП

Народный банк Китая ослабил национальную валюту еще на 40 базисных пунктов. Согласно официальной позиции Пекина, скачки курса вызваны начатой в 2016 г. реформой механизма расчета паритетного курса, пишет «Синьхуа».

Колебания китайской валюты в пределах 2% не приведет к негативным последствиям как для национальной, так и для мировой экономики. Китайские экономисты полагают, что в долгосрочной перспективе юань будет относительно стабилен, а вот краткосрочные прогнозы не так оптимистичны — китайские рынки очень остро реагируют на действия новой администрации США.

20 февраля ЦБ КНР разместил на межбанковском рынке 170 млрд юаней ($24,7 млрд). Активность Народного банка Китая обуславливается «необходимостью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне».

В начале февраля Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО еще на $7,3 млрд. Как и во всех предыдущих случаях доходность операций составила 2,25%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, паритетный курс китайского юаня к доллару США на 20 февраля составил 6,8743, таким образом ЦБ КНР ослабил национальную валюту сразу на 287 базисных пунктов.