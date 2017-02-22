Жириновский нашел виновных в том, что в мире играют не тот гимн России
Москва, 22 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что австрийцы не виноваты в том, что перепутали гимн России на церемонии награждения по биатлону, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.
«В Австрии наши победили на биатлоне играет ельцинский гимн. Чего, австрийцы виноваты? Мы виноваты — каждые 20 лет меняем гимн», — заявил депутат Госдумы.
Парламентарий пообещал, что ЛДПР добьется возвращения царского гимна. «Мы добьемся того, что восстановим старый царский русский гимн «Боже, царя храни», и тогда никто не будет ошибаться, и черно-желто-белый флаг, герб у нас уже царский», — сказал Жириновский. «Не австрийцы виноваты, а мы, если постоянно меняем», — считает депутат.
На награждении российских биатлонистов заиграла «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая была гимном в 1990-е. На пьедестале, во время церемонии награждения нашим спортсменам пришлось исполнять гимн, а капелла.