Москва, 22 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что австрийцы не виноваты в том, что перепутали гимн России на церемонии награждения по биатлону, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«В Австрии наши победили на биатлоне играет ельцинский гимн. Чего, австрийцы виноваты? Мы виноваты — каждые 20 лет меняем гимн», — заявил депутат Госдумы.

Парламентарий пообещал, что ЛДПР добьется возвращения царского гимна. «Мы добьемся того, что восстановим старый царский русский гимн «Боже, царя храни», и тогда никто не будет ошибаться, и черно-желто-белый флаг, герб у нас уже царский», — сказал Жириновский. «Не австрийцы виноваты, а мы, если постоянно меняем», — считает депутат.

На награждении российских биатлонистов заиграла «Патриотическая песня» Михаила Глинки, которая была гимном в 1990-е. На пьедестале, во время церемонии награждения нашим спортсменам пришлось исполнять гимн, а капелла.