Москва, 22 февраля, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает праздновать день Российской армии не 23 февраля, а 5 апреля, в годовщину Ледового побоища, которое произошло 5 апреля 1242 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля, об этом он заявил журналистам в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Завтра — годовщина армии. Но ведь армия создана не 23 февраля 1918 года, 99 лет назад, а на Чудском озере 5 апреля 1242 года, когда армия билась с теми же немцами — русская армия», — сказал депутат Госдумы.

«Поэтому мы добьемся, чтобы празднование, отсчет годовщины создания русской армии вести с первого упоминания. Армии только 99 лет? А до этого Наполеона кто разбил? Шведов кто разбил, поляков, Чингисхана?» — рассуждает Жириновский.