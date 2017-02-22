Калуга, 22 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 21 февраля посетил здание бывшего Центрального городского рынка, где его освистали. Главу региона малочисленные торговцы встречали словами «Позор!».

Фото пресс-службы правительства Калужской области Губернатор Анатолий Артамонов осматривает бывший Центральный рынок в Калуге

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, Артамонов обсудил с городским головой Калуги Константином Горобцовым планы по дальнейшему использованию данной территории. Предполагается, что на месте рынка будет создан городской парк, на территории которого разместятся детский центр, тренажерные комплексы и спортивные площадки, включая инклюзивную воркаут-площадку. В настоящее время городской управой завершается подготовка соответствующей проектно-сметной документации, идет поиск инвестора.

Губернатор поддержал инициативы руководства Калуги, выразив надежду на то, что будущий парк станет излюбленным местом отдыха не только жителей региона, но и туристов.

Между тем в социальных сетях появилось видео с посещением губернатора Артамонова Центрального рынка в Калуге. Малочисленные торговцы и посетители рынка неприязненно встретили губернаторскую свиту с криком «Позор!».

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Также стало известно, что 27 февраля на Театральной площади в Калуге состоится митинг за сохранение Центрального рынка. Предприниматели пригласили на свое мероприятие руководителей города, депутатов, представителей политических партий.

Напомним, по информации управления экономики и имущественных отношений Калуги, 31 марта — последний день работы Центрального рынка. Далее на этой территории начнутся подготовительные и предпроектные работы по созданию детского развлекательно-образовательного центра.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги несколько лет назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Тогда губернатор предложил городским властям вместо рынка оборудовать некий дендропарк с ориентировочной стоимостью строительства 800 млн рублей.

В конце 2016 года в Калуге развернулась настоящая борьба предпринимателей за сохранение рынка. Торговцы устраивали пикеты и митинги.

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В конце 2016 года губернатор поручил городским властям Калуги «подумать над тем, каким образом привлечь средства меценатов, предприятий, организаций, граждан» на строительство парка на месте Центрального рынка.