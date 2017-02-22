Тампа, США, 22 февраля, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке переиграл «Эдмонтон Ойлерз». Встреча, прошедшая 21 февраля в Тампе, завершилась со счетом 4:1.

Sportsnet.ca «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Героем встречи стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, который забросил шайбу и сделал три голевые передачи.

После пятидесяти девяти матчей в чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» пока занимает двенадцатое место на «Востоке», имея в активе 62 очка. Клуб «Эдмонтон Ойлерз», набравший 72 балла после шестидесяти игр, находится на четвертой позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

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