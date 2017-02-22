Южно-Сахалинск, 22 февраля, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин и двое его подчиненных останутся под арестом. Такое решение принял суд Южно-Сахалинска, где рассматривается уголовное дело бывшего главы области, сообщает Life.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Суд отклонил ходатайство адвокатов Хорошавина, они просили изменить меру пресечения на домашний арест. Следующее заседание суда состоится 6 марта, начнутся слушания по существу.

По версии следствия, Хорошавин и его соучастники — Андрей Икрамов и Сергей Карепкин, получили взятки от предпринимателей на 522 млн рублей.

Также на скамье подсудимых окажется министр сельского хозяйства Николай Борисов, ему избрана мера пресечения домашний арест. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье «Получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления» УК РФ.

В уголовном деле 152 тома, более 200 вещественных доказательств. Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взятки в размере 340 млн рублей.