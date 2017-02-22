Москва, 22 февраля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Госдума почтила память постпреда России при ООН Виталия Чуркина, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля. «Вы знаете, что скоропостижно скончался наш постоянный представитель при ООН Виталий Чуркин, мы его все с вами знали и уважали за его позицию человека, который отстаивал интересы нашей страны, блестящего дипломата, человека, который любил нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

L.C. Nøttaasen Траур

«И на передовых рубежах он делал все для того, чтобы защищать интересы нашей страны, наших сограждан», — сказал спикер Госдумы и предложил почтить память Чуркина вставанием.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося постпреда при ООН Виталия Чуркина, отметив, что его заслуги трудно переоценить, он был настоящим патриотом и гражданином, твердо и последовательно отстаивал позицию России.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. По информации издания The New York Post, утром Чуркин почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем. Медики, прибывшие по вызову в офис дипломатического представительства России на Манхэттене, пытались реанимировать дипломата, однако он умер по дороге в нью-йоркский Пресвитерианский госпиталь. Судмедэксперты в Нью-Йорке пока не смогли определить точную причину его смерти.