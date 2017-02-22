Чебоксары, 22 февраля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В Чувашии установили новую величину прожиточного минимума на душу населения. В IV квартале 2016 года по сравнению с данными III квартала 2016 года показатель снизился на 0,4% и составил 8346 рублей. В абсолютном выражении снижение составило 30 рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 22 февраля, на заседании чувашского правительства.

ИА REGNUM Цены на картофель снизились на 24,42 рубля

Глава Минтруда республики Сергей Димитриев пояснил, что данное снижение обусловлено уменьшением цен по статьям «Непродовольственные товары» и «Услуги». Расходы на непродовольственные товары сократились на 27 рублей из-за снижения цен на средства связи и парфюмерно-косметические товары. Затраты на услуги уменьшились на 51 рубль вследствие снижения цен на услуги банков и в сфере зарубежного туризма.

По данным министерства, по статье «Продукты питания» расходы возросли на 52 рубля в месяц, что обусловлено ростом цен на продукты питания, входящие в потребительскую корзину. Наибольший рост цен произошел на молочные продукты (на 95,84 рубля) и на яйца (на 23,04 рубля). В то же время, снизились цены на картофель (24,42 рубля), овощи (на 26,75 рублей), сахар и кондитерские изделия (на 14,42 рубля).

Напомним, в структуре продуктов питания учитываются цены на 42 наименования товаров. Со снижением стоимости потребительской корзины расходы на обязательные платежи и сборы уменьшились на 4 рубля.

По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за IV квартал 2016 года для трудоспособного населения составила 8837 рублей (снижение на 0,57%, или на 51 рубль), для пенсионеров — 6849 рублей (рост на 0,03%, или на 2 рубля), для детей — 8420 рублей (рост на 0,13%, или на 11 рублей).

Напомним, величина прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально на основании данных Чувашстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.