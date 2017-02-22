Москва, 22 февраля, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Рынок нефти дождался свежей порции новостей, причем хороших. По крайней мере на словах, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Генсек ОПЕК Баркиндо выразил уверенность в том, что в дальнейшем условия соглашения будут выполняться на еще более высоком уровне, чем сейчас. Трейдеры закономерно отреагировали покупками актива. Баррель Brent коснулся максимумов начала февраля в районе $57,40, но не смог закрепить успех.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В целом на рынках практически не было сомнений в том, что ОПЕК будет демонстрировать исключительно оптимистичную риторику, чтобы подогреть интерес к котировкам, которые в последнее время заскучали в диапазоне, пытаясь определиться с четким вектором движения. В краткосрочной перспективе вектор задан — цены ускорили восхождение. Однако фундаментальных оснований для стабилизации актива на более высоких уровнях, скажем, в районе 58, сейчас по-прежнему нет. Заявления генсека ОПЕК скорее походят на вербальную интервенцию, нежели на откровенные заявления.

«Сегодня, 22 февраля, об успехах картеля отчитается технический комитет по мониторингу исполнения условий венских договоренностей. Скорее всего, снова прозвучит шквал позитивных новостей и цифр. Это может поднять новую волну роста котировок Brent до 58 долл./баррель. В ближайшие дни актив даже может переместиться в более высокий диапазон. Но головокружительного и тем более устойчивого роста ждать не стоит», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 22 февраля цены на чёрное золото продолжают расти. Повышение рынка обусловлено оптимизмом инвесторов относительно выполнения странами — членами ОПЕК и другими крупнейшими мировыми производителями соглашения о сокращении добычи нефти. Нефть марки Brent подорожала на $0,24 (0,42%) до $56,9 за баррель. Цены на нефть WTI выросли на $0,18 (0,33%) до $54,51 за баррель.