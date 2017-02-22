Махачкала, 22 февраля, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Школьникам Махачкалы запрещено пользоваться телефонами и другими устройствами с возможностью выхода в интернет в стенах учебного заведения. Такое решение принято на совещании в городском управлении образования, как пишет «Российская газета», в целях ограничения распространения «игр смерти».

hurk Сотовый телефон

Кроме того, по данным издания, в образовательных учреждениях будут проводиться ежедневные проверки наличия на руках детей специальных меток, которые свидетельствуют что они «в игре».

Опасная тенденция распространения «Игр смерти» в Дагестане была обсуждена и на состоявшемся 21 февраля в республиканской Общественной палате круглом столе на тему: «Противодействие распространению провокационных виртуальных игр в подростковой среде», пишет «Черновик». По данным председателя комиссии ОП РД по науке, культуре и образованию Шамсият Насрулаевой, в настоящее время в соцсетях распространены такие призывающие к суициду игры, как «Синий кит», «Тихий дом» (23 участника из Махачкалы), «50 дней до моего…» (57 участников из Махачкалы), «Разбуди меня в 4:20» (77 участников из Махачкалы).

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Дагестане появилась первая жертва опасной игры. 11 февраля в Махачкале был ранен ребенок. Ему нанес ножевое ранение 15-летний друг. По факту совершения преступления Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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Распространением опасных игр в интернете обеспокоились и депутаты парламентов Ингушетии и Чечни. Они инициировали запрет на пользование телефонами с возможностью выхода в интернет на территории школ. В ряде учебных заведений Ингушетии такие запреты уже введены решением родительских комитетов и администрации школ.

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В школах Ингушетии начали запрещать пользоваться гаджетами