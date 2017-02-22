Москва, 22 февраля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. С космодрома Байконур в последний раз к Международной космической станции (МКС) стартовала ракета-носитель «Союз-У», сообщает Роскосмос.

Kremlin.ru Союз-2.1а

Старт «Союза-У» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-05» прошел успешно, он состоялся в расчетное время. В 09:07 мск от грузовика отделилась третья ступень ракеты.

«Прогресс МС-05» доставит на МКС 2,5 тонны различных грузов. Это первый пуск грузовика после неудавшегося пуска ракеты «Союз-У» в связке с грузовиком «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года.

Грузовик пристыкуется к МКС 24 февраля. Далее все пуски грузовых кораблей будут проводиться на новых ракетах «Союз-2.1а».

Напомним, 1 декабря после старта с «Байконура» произошла авария ракеты-носителя «Союз-У»: телеметрия корабля была потеряна через несколько минут полета. Грузовик «Прогресс МС-04» должен был доставить на Международную космическую станцию две тонны груза.

Корабль не смог выйти на расчетную орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы. Отдельные обломки «Прогресса» упали в Туве.