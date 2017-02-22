Саратов, 22 февраля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Необычная церемония прошла в пожарно-спасательной части №32 по охране в Аркадаке Саратовской области. Законным браком сочетались начальник караула Дмитрий Марусин и его возлюбленная Екатерина, сразу после ЗАГСа он привех свою жену — в родную пожарную часть, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

64.mchs.gov.ru Свадьба в пожарно-спасательной части №32 в Аркадаке Саратовской области

«Вместо лимузинов — пожарные машины, вместо марша Мендельсона — вой сирен. Ну какая еще свадьба может быть у настоящего огнеборца?» — пояснили в ведомстве.

Встречали молодоженов проблесковыми маячками и сиренами. Коллеги сказали много теплых слов, молодоженам подарили памятный подарок, сделанный своими руками. Весь коллектив Главного управления МЧС России по Саратовской области от души поздравляет Дмитрия и Екатерину с законным браком, желает им здоровья, счастья, достатка, благополучия во всех делах и начинаниях. Совет да любовь!