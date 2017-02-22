Ярославль, 22 февраля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Поезда между Москвой и Ярославлем могут проходить путь за 2 часа 55 минут вместо нынешних четырех часов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги.

Szd.rzd.ru Поезд

«В феврале мы сделали пробный рейс, без пассажиров, но с соблюдением всех регламентов движения и выяснили, что минимальное время в пути сейчас 2 часа 55 минут. Однако участок пути между Александровым и Ярославлем очень загружен грузовым транспортом и чтобы пассажирскому поезду проезжать до Москвы за такое время, надо менять расписание движения. В ближайшее время как раз пройдет совещание на эту тему», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальника отдела по работе со СМИ СЖД Светлана Шубина.

Но время в пути до столицы может сократится до 1 часа 40 минут. Маршрут Москва — Ярославль» — попал в программу по развитию скоростного движения. Для этого надо не только гармонизировать расписание перевозок, но еще проложить новые, более скоростные, пути. А главное — приобрести скоростные поезда. В 2017 году в плане СЖД таких расходов не предусмотрено. Правда, программа рассчитана до 2025 года.