Омск, 22 февраля, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В аэропорту Омска совершил незапланированную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс из Иркутска в Москву. Об этом, как передает FlashSiberia, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Biletomsk.ru Аэропорт. Омск

Пилоты воздушного судна приняли данное решение после того, как у одного из пассажиров произошел сердечный приступ.

«Самолет приземлился в 07.03 (04.03 мск), одному из пассажиров стало плохо с сердцем», — сказал источник.

Медики, поднявшиеся на борт пассажирского самолета, приняли решение госпитализировать мужчину в местную больницу.

Отметим, что самолет, на борту которого находятся более 130 человек, готовится к взлету для следования в пункт назначения.

Другие подробности пока неизвестны.